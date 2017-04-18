Trump'tan Erdoğan'a: Beraber Yapılacak Çok Iş Var
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı referandum sonuçları ile ilgili tebrik ettiği görüşmede, Türkiye'nin dostluğunu önemsediğini, beraber yapılacak çok iş olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı referandum sonuçları ile ilgili tebrik ettiği görüşmede, Türkiye'nin dostluğunu önemsediğini, beraber yapılacak çok iş olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre; ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 16 Nisan referandumu ile ilgili tebrik ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iyi bir kampanya yürüttüğünü ve kampanya sürecini yakından takip ettiğini söyledi.
Trump, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Dostluğumuzu önemsiyorum, beraber yapacağımız birçok önemli iş var" ifadesini kullanırken, Suriye'de gerçekleştirilen hava saldırılarına Türkiye'nin desteği için de teşekkür etti ve "Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Suriye'de konvansiyonel silahlarla çok daha fazla insanın öldürüldüğünü hatırlatması üzerine Trump, buna katılarak özellikle varil bombaları konusunu dile getirdi. Ayrıca Trump'ın Suriye, Irak ve PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile yakın iş birliği içerisinde olacaklarını söylediği öğrenildi.
(Derya Yetim/İHA)