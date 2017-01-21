– İsveçli bir reklam ajansının "Trump'tan Büyük Kaçış" sloganı ile bir kişilik açık pozisyon için verdiği iş ilanına toplam 857 Amerikalı başvurdu.



Round & Round isimli İsveçli reklam ajansı ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde verdiği iş ilanında"Trump'tan büyük kaçış – Siz yeni bir ülke, biz yeni bir yetenek arıyoruz" sloganını kullandı.



Donald Trump'ın seçimleri kazandığının kesinleştiği Kasım ayında 600 dolayında olan iş başvurusu sayısı Trump'ın başkanlığı devraldığı dün itibariyle 875'e ulaştı.



İlanlarına bu kadar yoğun bir ilgi beklemediklerini belirten ajans yetkilisi Nahir Aslan "Bir tek iş için 857 başvuru aldık. Bu bizim için harika ama dünya için üzücü bir durum. Kampanyanın sonucu çok dikkat çekici." diye konuştu.



Nahir Aslan bütün başvuruları incelemenin biraz zaman alacağını belirterek "Başvuruların içerisinde bizim için, birlikte çalışmayı hayal edemeyeceğimiz kişilerin yanı sıra, bir çok ta sadece bir iş umut eden kişiler var. Bu insanların ortak noktası değişim isteyen, Trump'ın başkan olduğu bir ülkede yaşamak istemeyen kişiler olmaları" dedi. - Stockholm