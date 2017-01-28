Trump'tan Bir Kararname Daha

ABD Başkanı Donald Trump, sığınmacıların ülkeye kabul edilmesi ve göçmen vizelerine katı güvenlik önlemleri ile yeni soruşturma yöntemleri getiren başkanlık kararnamesini imzaladı.



Savunma Bakanlığı'na atanan Jim Mattis'in yemin törenine katılmak için gittiği Pentagon'a gelen ve burada karara imza atan Trump, yaptığı konuşmada, yeni kararname ile 'Radikal İslamcı teröristlerin ABD'ye sokulmasının önleneceğini' söyledi. Trump, "Onları burada istemiyoruz. ABD'ye yalnızca bizi destekleyecek insanların gelmelerini istiyoruz" diye konuştu. - York