Trump'tan bir kararname daha



Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, sığınmacıların ülkeye kabul edilmesi ve göçmen vizelerine katı güvenlik önlemleri ile yeni soruşturma yöntemleri getiren başkanlık kararnamesini imzaladı.



Savunma Bakanlığı'na atanan Jim Mattis'in yemin törenine katılmak için gittiği Pentagon'a gelen ve burada karara imza atan Trump, yaptığı konuşmada, yeni kararname ile 'Radikal İslamcı teröristlerin ABD'ye sokulmasının önleneceğini' söyledi. Trump, Onları burada istemiyoruz. ABD'ye yalnızca bizi destekleyecek insanların gelmelerini istiyoruz diye konuştu.



Trump, Hristiyan Yayın Ağı'na verdiği bir röportajda, zulme uğrayan Hristiyanlara, ABD'ye sığınmaları için öncelik vereceğini söyledi.



Suriyeli Hristiyan sığınmacıların ABD'ye sığınmalarının olanaksız ya da çok zor olduğunu söyleyen Trump, "Müslüman olanlar gelebilsin ama Hristiyan olanlar gelemesin. Böyle haksızlık olmaz, kafalar kesiliyor ama en çok Hristiyanların kafaların kesiyorlar. Bu haksızlığa karşı çıkmak için onlara yardım edeceğiz" dedi.