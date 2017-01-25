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Trump Petrolde Şok Yaratabilir
Trump'tan Bir İmza Daha
25 Ocak 2017 Çarşamba 22:32
ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına duvar örülmesine ilişkin kararı imzaladı.
ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına duvar örülmesine ilişkin kararı imzaladı.
Kaynak:
Dunya.com
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