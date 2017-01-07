Trump'tan Assange'ın 'Rusya'nın Siber Saldırıda Parmağı Yoktur' Açıklamalarını Paylaştı





Hillary Clinton, Demokratik Ulusal Komite elektronik postalarının sızdığını seçim kampanyası sırasında eylül ayında duyurdu. Skandalın giderek büyümesinin ardından Hillary, Rusya'yı hedef alan suçlamalar yaptı.



Hillary Clinton "İstihbarat uzmanlarımız bu konuyu ciddiye alarak üstünde çalışıyor ve bu da Rusya'nın seçim sürecine potansiyel müdahalesi hakkında büyük soru işaretleri yaratıyor." dedi.



ABD'li istihbarat servislerine göre, Rusya Ekim ayından bu yana, Cumhuriyetçi aday Trump'a başkanlık yarışında yardım etmeye çalışıyordu.



Ancak bu bilgi, Obama'nın CİA'dan bir rapor talep etmesi üzerine iki ay sonra resmileşti. Raporun sonucunda Hillary'nin maillerinin Rus bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği belgelendi.



WikiLeaks'in kurucusu Assange, ABD'de başkanlık seçiminin yapılacağı 8 Kasım tarihine kadar ellerindeki tüm belgeleri yayınlamayı planladıklarını bildirdi. Assange "Görevden ayrılmam gerekse bile belge yayınlamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.



Moskova, ABD seçimlerine müdahalede bulunduğunu reddederken, 20 Ocak'ta görevi Obama'dan devralmaya hazırlanan yeni başkan Trump ise ABD istihbarat servislerinin siber saldırı iddialarını inandırıcı bulmadığını söyledi.



Trump siber saldırı hakkında "Bilgisayar korsanlığının kanıtlaması çok zor olan bir şey. Başkalarının bilmediği şeyler biliyorum." diyerek bu bilgileri salı ya da çarşamba günü duyurulacağını açıkladı.



Trump twitter hesabından, "Assange'ın Rusya'nın demokratların maillerine yapılan saldırıdan sorumlu olmadığını" anlattığı bu hafta Fox News'te yayınlanan röportajı paylaştı.



ABD istihbarat servisleri Senato'da "Rusya'nın siber saldırılarla Donald Trump'ın başkan seçilmesine yardım ettiğini" açıklarken, aynı anda ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Moskova'nın bu saldırısının ABD'de seçimlere şu ana dek yapılan "en saldırgan müdahale" olduğu iddiasında bulundu.



ABD Ulusal İstihbarat Müdürü James Clapper: "Rusya, siber casusluk operasyonlarını artırarak, bu operasyonlardan elde edilen verileri sızdırarak ve kritik altyapı sistemlerini hedefleyerek açıkça daha agresif bir duruş sergiliyor"dedi.



Barack Obama, siber saldırı iddialarından dolayı Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlarda bulunacaklarını açıklamış, başkent Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmesini istemişti



Auteur: euronews-tr



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