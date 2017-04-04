Trump'tan Altyapıya 1 Trilyon Dolar
Donald Trump, yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir altyapı tasarısı üzerinde çalışıldığını açıkladı.
Donald Trump, yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir altyapı tasarısı üzerinde çalışıldığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
-
9 yıldır devam eden 15 tonluk altın davasını Türk şirket kazandı
-
Karadeniz ve Akdeniz birbirine kavuşuyor
-
İşte Türkiye'nin ilk milli pili
-
Whatsapp'tan çok konuşulacak yeni özellik
-
Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırıyor
-
Araç sahiplerine müjde! Otogaza büyük indirim geldi
-
Büyük operasyonu Selami Altınok ve Yaşar Güler bizzat yönetti