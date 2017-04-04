Trump'tan Altyapı Yatırımları Açıklaması Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin 1 trilyon dolarlık altyapı planı üzerine çalıştığını bildirdi.





Trump, aralarında General Electric, Citigroup, HSBC, Deloitte, Blackstone Group ve Mastercard'ın bulunduğu 50 büyük Amerikan şirketinin yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi.





Toplantıda altyapı yatırımlarının hızlandırılması çağrısında bulunan Trump, 90 gün içerisinde başlatılacak altyapı projelerine kamu desteği sağlanacağını bildirdi.



Trump, seçim vaatleri arasında yer alan altyapı yatırımlarının çürümekte olan köprüler, tüneller ve karayollarının yenilenmesi için büyük bir fırsat olacağına işaret ederek, "Yaklaşık bir trilyon dolarlık hatta belki daha büyük ve çok kapsamlı bir altyapı tasarısından bahsediyoruz"ifadelerini kullandı.



"Büyük ihtimal Mayıs'ta açıklayacağız"





Trump'ın Ulaştırma Bakanı Elaine Chao ise aynı toplantıda yaptığı açıklamada, altyapı yatırımlarına yönelik yasa paketinin muhtemelen mayıs ayında hazır olacağını söyledi.





Altyapı yatırımlarına yönelik tasarının hayata geçebilmesi için ABD Kongresi'nin her iki kanadından geçmesi gerekiyor. Detaylarının henüz belli olmaması, tasarının Kongreden onay alıp alamayacağına yönelik soruların şimdilik yanıtsız kalmasına neden oluyor.