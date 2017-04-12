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Trump, Suriye'ye Saldırı Emrinin İç Yüzünü Anlattı
Trump, Suriye'ye Saldırı Emrinin İç Yüzünü Anlattı
Trump, Suriye'ye saldırı emrinin iç yüzünü anlattı.
12 Nisan 2017 Çarşamba 13:29
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[9490652] DailyMotion.com
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