Trump: Suriye'ye Karşı "Askeri Hamle" Düşünülüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Senato üyelerine yaptığı bir konuşmada, kimyasal silah saldırısına karşılık olarak Suriye'ye "askeri hamlede" bulunmayı düşündüğünü ve bölgedeki durumun ciddiyetinin farkında olduğunu söyledi.



ABD Başkanı Trump ayrıca, durumla ilgili henüz nihai kararı vermediğini, ancak Savunma Bakanı James Mattis'le olasılıkları görüştüklerini ifade etti. CNN International'ın kaynaklarına göre Trump, karar alma konusunda Mattis'in bu konudaki görüşüne güveniyor. - Washington