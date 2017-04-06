Trump, Suriye'ye Askeri Müdahale Sinyali Verdi

Suriye'nin İdlip kentinde en az 150 kişinin hayatını kaybettiği, 500'den fazla kişinin yaralandığı, kimyasal saldırı sonrası, "Masum çocukları, masum ve küçük bebekleri son derece ölümcül olan kimyasal bir gazla öldürürseniz- insanlar hangi gaz olduğunu duyduğunda şok oldular- bu çok çizgileri geçer. Bir kırmızı çizginin ötesinde çok çok çizgileri geçer" diyen ABD Başkanı Trump'tan Suriye'ye müdahale sinyali geldi.

Trump, Senato üyelerine yaptığı bir konuşmada, kimyasal silah saldırısına karşılık olarak Suriye'ye "askeri hamlede" bulunmayı düşündüğünü ve bölgedeki durumun ciddiyetinin farkında olduğunu söyledi.

MÜDAHALE SEÇENEĞİ MASADA

ABD Başkanı Donald Trump bazı kongre üylerine Suriye'deki kimyasal saldırıdan sonra bölgeye askeri müdahaleyi gözden geçirdiğini ifade etti.

SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞÜYOR

CNN'e konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın bu konuda henüz kararını vermediğini ifade etse de savunma bakanıyla birlikte askeri müdahale ihtimalini masaya yatırdığını ifade etti.