Trump Suriye Saldırısıyla İlgili Brifing Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Konsey'inden Suriye saldırısyla ilgili brifing aldı.



Florida'da bulunan güvenli bir konumda, Perşembe günü gerçekleştirilen brifinge ABD Savunma Bakanı General James Mattis ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ise telekonferans ile katıldılar.



Toplantı sonrasında basına dağıtılan fotoğrafta görülen dokümanların güvenlik sebebiyle bulanıklaştırıldığı belirtildi. - İstanbul