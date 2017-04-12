Trump: Suriye'de İç Savaşı Bitirmenin Zamanı Geldi
ABD Başkanı Trump, "Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Trump, "Suriye'deki vahşi iç savaşı sona erdirmenin, teröristleri yenmenin ve mültecilerin evlerine dönmesini sağlamanın zamanı geldi" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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