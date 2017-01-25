Trump Suriye'de Güvenli Bölge Planı İçin Talimat Verdi

Suriye'deki savaşın ilk dönemlerinden bu yana Türkiye'nin yapılmasını istediği ancak Obama yönetiminin yanaşmadığı 'Suriye'de güvenli bölge' planı için ABD'nin yeni başkanı Donald Trump harekete geçti.

Reuters'in haberine göre Trump, Savunma Bakanı adayı emekli Orgeneral James Mattis'e güvenli bölge oluşturulması talimatı verdi.

Reuters muhabirleri tarafından görüntülenen başkanlık kararı taslağı kapsamında, Savunma ve Dışişleri bakanlıklarına siviller için güvenli bölge oluşturulması için plan üretmelerinin emredildiği kaydedildi.

Beyaz Saray'dan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ABD, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEKİ ROLÜNÜ AZALTACAK

Öte yandan New York Times'taki bir habere göre yine Trump tarafından hazırlanan karar taslağında, ABD'nin Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası organizasyondaki rolünün azaltılması için de çalışma yapılması talimatı verildi.

Bu adım, aynı zamanda ABD'nin sorguladığı bu kurumlarla ilişkilerini gözden geçirme ve gerekirse kesme anlamına da geliyor.

Trump, Aralık ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'den yasa dışı yerleşimlerine son vermesini isteyen kararı ile ilgili, "BM'nin büyük bir potansiyeli vardı, ancak şimdi insanların bir araya geldiği, sohbet ettiği ve iyi vakit geçirdiği bir kulüp. Çok üzücü!" yorumunda bulunmuştu.