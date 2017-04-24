Trump "Soykırım" Yerine "Büyük Felaket" Dedi

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarıyla ilgili "soykırım" yerine "büyük felaket" dedi.



Trump, 1915 olaylarıyla ilgili Ermenilerin yıldönümü olarak kabul ettiği 24 Nisan günü açıklama yaptı. Trump, soykırım ifadesini kullanmaktan kaçınarak, "büyük felaket" anlamına gelen "meds yeghern" ifadelerini kullandı. Trump, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki 1915 olaylarıyla ilgili geçmiş yöneticilerin uygulamalarının 'soykırım' olarak nitelendirilmemesi gerektiğini dile getirdi. Trump yaptığı açıklamada, "Bugün, 20. yüzyılın en büyük kitlesel acımasızlığından biri olan meds yeghern (büyük felaket) sırasında yaşayanların hatıralarını hatırlıyor ve onurlanıyoruz. Masum hayatlarının yasını tutmada ABD'de ve dünya genelinde yaşayan Ermeni toplumuna katılıyorum" ifadelerini kullandı.



ABD'nin eski Başkanı Barrack Obama da 1915 olaylarıyla ilgili 'soykırım' ifadesini kullanmamıştı. - WASHINGTON