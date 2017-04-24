Trump, 'Soykırım' Demedi
Trump, 1915 olayları için büyük felaket ifadesini kullandı, "soykırım" demedi.
Trump, 1915 olayları için büyük felaket ifadesini kullandı, "soykırım" demedi.
Kaynak: Dunya.com
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