Trump Şirketlerinin Yönetimini Oğullarına Devrediyor

NEW ABD başkanlığını 20 Ocak'ta devralacak Donald Trump, şirketlerinin yönetimini iki büyük oğluna devrettiğini bildirdi.



Trump, New York'ta düzenlediği basın toplantısında, şirketlerinin geleceğine ilişkin açıklamalar yaptı. Trump, şirketlerinin yönetimini oğullarına devrettiğini kaydederek "İki oğlum şirketleri yönetecek ve benimle hiçbir konuyu müzakere etmeyecekler." dedi.



Trump'ın avukatı Sheri Dillon da basın toplantısında açıklama yaparak konunun detaylarına ilişkin bilgi verdi.



Dillon, Trump'ın devlet işleriyle kendi şirketlerinin işlerini birbirinden ayıracağını, Donald Trump ve kızı Ivanka'nın şirketteki tüm görevlerinden ayrılacağını ifade etti.



Trump, basın toplantısında vergi iadesi bilgilerini ne zaman yayınlayacağını soran gazeteciye tepki göstererek vergi kayıtlarının inceleme altında olduğunu ve bu nedenle açıklayamayacağını söyledi.



Gazetecinin halkın bunu merak ettiğini belirtmesi üzerine Trump, "Benim vergi iadesi kayıtlarımı sadece gazeteciler merak ediyor." diye konuştu.



Trump, yabancı hükümetlerin Trump otellerine yapacakları konaklama bedellerini de hazineye aktaracağını belirtti.