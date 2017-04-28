Trump Şimdi de Kutuplara Gözünü Dikti

ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji konusundaki atılımlarına bir yenisi daha eklendi.



Eski Başkan Barack Obama'nın inşasını durdurduğu, Keystone XL boru hattının Kanada'dan ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki tesislerine petrol taşımasına onay veren Trump, bu kez de offshore sondaj sahalarını artırma hazırlığında.



Hedefinse ise Kuzey Kutbu ve Atlantik okyanusu rezervleri var.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kutup bölgesi ve Atlantik okyanusunda sondaj yapılmasını sağlayacak bir kararname imzalamayı planladığı bildirildi.



Beyaz Saray'da 100. güne girmesine 1 gün kala Trump'ın yeni yönetim operasyonlarını büyütmekle birlikte hangi bölgelerin açık deniz sondajına uygun olduğunu belirten Obama dönemi planını gözden geçirme talimatı vereceği belirtildi.



Trump'ın, ülkenin enerji rezervlerini açığa çıkarma sözünün, yabancı petrole olan güveni azaltma ve istihdam yaratma planının bir parçası olduğu kaydedildi.