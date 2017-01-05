Trump, Sec Başkanlığına Wall Street Avukatını Aday Gösterdi

NEW ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Amerikan finans şirketlerini denetleyen Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığına, Wall Street şirketlerinin avukatlığını yapan Jay Clayton'ı aday gösterdi.



Seçim kampanyasında Amerikan finans sektöründe regülasyonları hafifletme vaadinde bulunan Trump, ABD'nin en büyük finansal düzenleyici kurumu olan SEC'in başına Wall Street'teki finansal bankaların ve şirketlerin avukatlığını yapmış Clayton'ı aday gösterdiğini belirtti.



Trump'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, Clayton'ın başkanlığı sayesinde ABD ekonomisinde daha çok istihdam oluşturulacağı ve finansal kuruluşlar üzerinde "güçlü gözetim" sağlanacağı bildirildi.



Açıklamada, "Amerikalı işçilere zarar vermeden finansal sektör üzerindeki gözetimi canlandırmalıyız. Amerikan işletmelerine yapılan yatırımları bastıran regülasyonları iptal etmeliyiz." ifadelerine yer verildi.



ABD'de 2008 yılında başlayan konut kredisi (mortgage) krizinde SEC, Wall Street'teki büyük yatırım bankalarına yeteri kadar denetim ve gözetim uygulamadığı için eleştirilmişti.



SEC Başkanlığına aday gösterilen Clayton, ABD'nin en büyük yatırım ve finans bankalarından olan Goldman Sachs'e 2008'de hukuki danışmanlık yapmıştı.



Şu anda uluslararası hukuk şirketi Sullivan & Cromwell'de avukatlık yapan Clayton, Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın ilk halka arzında (IPO) görev almıştı.