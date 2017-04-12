Trump, Sağlık Reformundan Vazgeçmiyor
Sağlık reformunun iptaliyle 900 milyar dolarlık tasarruf edileceği söylemini sürdüren Trump, "Önce sağlık sigortasını halletmek zorundayım" dedi.
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