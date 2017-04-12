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Trump, Sağlık Reformundan Vazgeçmiyor
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Trump, Sağlık Reformundan Vazgeçmiyor

Sağlık reformunun iptaliyle 900 milyar dolarlık tasarruf edileceği söylemini sürdüren Trump, "Önce sağlık sigortasını halletmek zorundayım" dedi.

Trump, Sağlık Reformundan Vazgeçmiyor

Sağlık reformunun iptaliyle 900 milyar dolarlık tasarruf edileceği söylemini sürdüren Trump, "Önce sağlık sigortasını halletmek zorundayım" dedi.

Kaynak: Dunya.com