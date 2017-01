Trump: 'Sadece Aptallar Bunun Kötü Olabileceğini Düşünür'

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, göreve geldiğinde ülkesi ile Rusya arasındaki ilişkilerin iyileşeceğini savundu. Trump'ın sosyal medyadaki bu yorumu, istihbarat birimlerinin, Kremlin'in başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini öne süren raporunun ardından geldi.



Trump, Twitter'daki paylaşımlarında, "Rusya ile iyi ilişkilere sahip olmak kötü değil, iyi bir şeydir. Sadece aptallar bunun kötü olabileceğini düşünür. Dünyada zaten yeterince sorun var. Başkan olduğumda, Rusya daha önce olmadığı kadar bize saygı duyacak. Belki de her iki ülke, dünyanın büyük sorunlarını çözmek için birlikte hareket edecek" yazdı.



Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We…..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017



have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and….— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017



both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017



Kamuoyuyla paylaşılan istihbarat raporunda, seçimleri Trump'ın kazanmasını sağlamak için siber saldırı emrini Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin'in bizzat verdiği belirtilmişti. Kremlin iddialara henüz yanıt vermedi.



Bu arada Donald Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne Indiana eyaleti eski senatörü Dan Coats'u seçtiğini resmen duyurdu.



James Clapper'ın yerine aday gösterilen Coats'un koltuğu devralması için Senato'nun onayı gerekiyor.



