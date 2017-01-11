Trump: Seçimlerde Rusya'nın Yardım Ettiği İddiası Yalan, İddiaları ABD İstihbaratı Sızdırmış Olabilir

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ilk basın toplantısını yaptı. Trump, Rusya'nın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğuna ilişkin iddiaları Amerikan istihbarat birimlerinin sızdırmış olabileceğini söyledi.

Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Önümüzdeki hafta otomobil sektörüyle ilgili önemli açıklamalar olacak. Mİlyar dolarlık fabrika Meksika yerine Michigan'da açılacak. Birçok endüstri Amerika'ya geri dönecek.

- F-35 projesi programın çok gerisinde kaldı.

- Gazilerle ilgili çok güzel gelişmeler olacak. 20 Ocak kimsenin unutamayacağı harika bir gün olacak.

"TAMAMEN YALAN"

- (Seçimde Rusya yardımı) Bu haberler tamamen yalan. Bu haberler rakiplerimiz tarafından yayıldı.

- Clinton'ın müzakere sorularını önceden aldığını öğrendik.

- Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değildir. Putin'le iyi anlaşmak için bir şansım var.

- Rusya ile hiçbir iş anlaşmam, kredim yok. Vergilerimle sadece gazeteciler ilgileniyor.

- Hacklenme konusuna gelince. Bunun arkasında Rusya olduğunu düşünüyorum. Ama başka kişiler ve ülkelerin de hackleme eylemlerinde olduğunu düşünüyorum. Hacklenmeye karşı mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz.

- Tüm şirketlerimin yönetimini iki oğluma devrettim. İki oğlum şirketleri yönetecek ve hiçbir konuda bana danışmayacaklar. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir işadamının, 2 milyar dolarlık iş teklifini haftasonu geri çevirdik.

- Rusya'nın özel hayatım ve mali durumum hakkında hassas bilgilere sahip olduğuna ilişkin iddiaları Amerikan istihbarat birimleri sızdırmış olabilir.

- DEAŞ'ı bu yönetim (Obama yönetimi) yarattı.

"SAHTE HABER SİZSİNİZ"

CNN çalışanından soru almak istemeyen Donald Trump, "kaba olmayın" diyerek muhabiri reddetti.

ABD'deki "sahte haber" tartışmalarına gönderme yapan Trump, CNN çalışanına "kuruluşunuz berbat, sahte haber sizsiniz" dedi.