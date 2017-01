Trump Resmen ABD'nin 45. Başkanı: 'İktidar Washington'dan Halka Geçti Artık'

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump yemin ederek görevine resmen başladı.



Amerikan Kongresi'nin bulunduğu "Capitol Hill"de düzenlenen törende Trump'dan önce kürsüye çıkan Mike Pence yemin ederek resmen ABD başkan yardımcısı unvanının sahibi oldu.



Törenden önce Beyaz Saray'da Başkan Barack Obama ile buluşan Trump, Capitol Hill'e selefinin eşliğinde geldi. Trump TSİ 20: 00 yemin töreni için kürsüye çıktı.



ABD'nin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı törende, seçimlerde Trump'a karşı kaybeden Demokratların adayı Hillary Clinton da hazır bulundu.



Trump kısa bir konuşma da yaptı. Konuşmasında geçiş sürecinde gösterdikleri destekten dolayı Obama çiftine teşekkür eden Trump, "iktidar Washington'dan halka geçti artık" ifadelerini kullandı. "20 Ocak 2017 tarihi halkın iktidara geldiği gün olarak hatırlanacak" şeklinde konuşan Trump, siyasi elitlerin halkı ihmal ettiğini öne sürdü.



ABD'nin ulusal çıkarlarının aksine uluslararası yardımlara giriştiğini savunan Trump, "artık her karar 'önce Amerika' prensibiyle alınacak" dedi. Trump ayrıca refahı tüm ülkeye yayarak alt yapıyı yeniden inşa edeceklerini belirtti. Trump "Amerikan malı alın, Amerikan iş gücü istihdam edin" ifadelerini kullandı.



Uluslararası ilişkilere de değinen Trump, "biz parlayacağız ve herkes bizi takip edecek" şeklinde konuştu.



Uzmanlar Trump'ın yaklaşık 16 dakika süren konuşmasında beklenen "birleştirici" mesajların verilemediği, aksine seçim kampanyasındakine benzer bir dilin kullanıldığı görüşünde.



Trump, düşük gelirlilerin sesi olacağını belirtti ancak ABD'de gelir düzeyi arttıkça Trump'a destek verenlerin oranı da artıyor.



Diğer yandan, Capitol Hill'de yemin töreni devam ederken, başta Washington D.C. olmak üzere, ülke çapında Trump karşıtı protesto gösterileri düzenleniyor. Benzer gösteriler gün boyu Avrupa başkentlerinde de vardı. Komu yoklamalarına göre Avrupalıların yaklaşık yüzde 70'i Trump'ı "tehlikeli" görüyor.



Trump, son dönemde Avrupa Birliği'ni hedef alan açıklamalar yapmıştı.



Daha önce Barack Obama'nın kullandığı, Amerikan başkanının resmi Twitter hesabı @POTUS Trump'a geçti.



And so it is. pic.twitter.com/lQaMubIhsr— Shaun King (@ShaunKing) 20 Ocak 2017



Törene katılım da sosyal medya kullanıcılarının gündemindeydi. 2009'daki Obama'nın yemin töreniyle Trump'ın törenini kıyaslayan görüntüler paylaşıldı. Obama'nın töreninin daha kalabalık olduğu görülüyor.



The crowd size comparison, from 2009 and today. pic.twitter.com/iMYZy9PRK8— Matt Viser (@mviser) 20 Ocak 2017



Trump ve Obama'nın yemin töreni konuşmalarında kullandıkları kelimelerin kıyaslaması



