Trump Regülasyonları Kaldırmak İçin Harekete Geçti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki regülasyonların azaltılması için başkanlık kararnamesi çıkardı.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın başta finans ve enerji sektörüne yönelik federal regülasyonların azaltılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.



Federal hükümetin mali sorumluluklarına vurgu yapılan kararnamede, federal kurumlara regülasyonlara yönelik giderlerini sıfıra indirmesi talimatını verildi. Bu amaçla, her yeni regülasyon için en az iki eski regülasyonun iptal edilmesi şartını getiren kararnamenin, ABD'nin askeri, ulusal güvenlik ve dış ilişkilerini yürüten kurumları kapsamayacağı vurgulandı.



On dokuzuncu başkanlık kararnamesi



Trump, seçim vaatlerinden bir diğerini daha yerine getirmek üzere çıkardığı on dokuzuncu kararnameyi imzalarken, "Bu ülkemizin bu alanda gördüğü en büyük kanunlardan biri olacak. Regülasyon olacak, kontrol sürecek ancak bu normalleşmiş bir kontrol olacak." ifadelerini kullandı.



Seçim kampanyası boyunca aşırı regülasyonların her yıl 2 trilyon doların üzerinde zarara yol açarak ekonomik büyümeyi aşağı çektiğini savunan Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da Amerikan iş dünyasının liderleriyle bir araya geldiğinde regülasyonların yüzde 75 veya daha fazlasını kaldırmayı hedeflediğini belirtmişti.



ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk haftasında imzaladığı 15 kararnameyle, "Mültecilere kısıtlama ve vize alımını zorlaştırma", "Meksika sınırına duvar", "Obamacare'in kaldırılması" ve "Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan (TTP) çekilme" gibi tartışmalı vaatlerini yerine getirecek adımlar attı.



Hafta sonunda 3 başkanlık kararnamesi daha çıkaran Trump'ın özel yetkisini kullanarak, uygulamaya soktuğu kanun sayısı 19'a çıkmış oldu.