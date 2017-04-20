Paris'teki Saldırıya İlk Tepki Trump'tan: Başka Bir Terör Saldırısına Benziyor

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Paris'in Şanzelize Caddesi'nde meydana gelen saldırıyı kınadı.

"GÜÇLÜ VE TEDBİRLİ OLMALIYIZ"

Fransa ve halkına başsağlığı dileyen Trump, "Bu korkunç bir şey. Başka bir terör saldırısına benziyor. Güçlü ve tedbirli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Şanzelize Caddesi'nde meydana gelen saldırıda 1 polis hayatını kaybederken 1 sivil de ağır yaralandı. Saldırgan ise polis tarafından öldürüldü. Polis yetkilileri saldırıya ilişkin detay vermezken, terör saldırısı olduğunu onayladı.

Saldırı sonrası Şanzelize Caddesi ve civardaki metrolar güvenlik önlemleri nedeniyle trafiğe kapatıldı.