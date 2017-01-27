Suriye Planının Detayları Sızdı! Trump, Suriye'ye Asker Gönderiyor!

'Suriye'de kesinlikle güvenli bölge kuracağım' diyerek gündemi değiştiren ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Rakka'da strateji değişikliğine gidiyor.

SURİYE PLANININ DETAYLARI! PENTAGON'A GİDECEK, YENİ PLAN İSTEYECEK

New York Times gazetesine isim vermeden konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın yeni Suriye planının detaylarını paylaştı. Buna göre, yeni Savunma Bakanı James Mattis'in yemin töreni için bugün Pentagon'a gidecek olan Trump, burada IŞİD'e karşı yeni plan hazırlanmasını önerecek.

RAKKA'DA ABD ASKERLERİ VE HELİKOPTERLERİ

Başkan Trump, IŞİD'in fiili başkenti Rakka'ya karşı ABD askerlerinin ve helikopterlerinin kullanılmasını istiyor. Yeni plan bir ay içinde hazırlanacak ve hayata geçirilecek.

Pentagon'un Trump'a sunmak üzere bir IŞİD planı hazırladığı ileri sürülmüş ancak daha sonra Savunma Bakanlığı bu iddiaları reddetmişti.

Halihazırda ABD'nin Suriye topraklarında danışmanlık yapan bir grup askeri bulunuyor.

BAŞKANLIK KARARNAMESİNİ SAVUNDU

Amerikan Fox News kanalına verdiği mülakatta "ABD'nin mültecilere uyguladığı vize rejimini katı güvenlik prosedürlerine bağlama" yaklaşımını savunan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu işi şansa bırakamayız." dedi.

ABD'nin yeni başkanı Trump, koltuğa oturduktan sonraki ikinci televizyon mülakatını Fox News kanalından Sean Hannity'ye verdi.

Trump, ABD'nin tüm mülteci programını 120 günlüğüne durdurmayı, Suriye'den ise ikinci talimata kadar hiçbir mültecinin alınmamasını öngören bir başkanlık kararnamesi taslağının kamuoyuna yansımasının ardından söz konusu tedbirleri savundu.

"BU İŞİ ŞANSA BIRAKAMAYIZ"

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) şu anda binden fazla terörizm başlıklı soruşturmayı yürüttüğünü ve bunlara konu olan kişilerin ABD'ye girmesine federal yöneticilerin izin verdiğini anlatan Trump, "Ülkeye giren insanların çoğunda kötü niyetler olmayabilir ama bazıları kötü niyetli. Bu işi şansa bırakamayız." ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEN İKİNCİ TALİMATA KADAR MÜLTECİ ALINMAYACAK

Trump'ın yarın imzalaması beklenen söz konusu kararname taslağında Suriye, Irak, Libya, İran, Sudan, Somali ve Yemen'den ABD'ye gelmek isteyenlere 30 gün Amerikan vizesi verilmeyeceği, Suriye'den ise ikinci talimata kadar hiçbir mültecinin alınmaması öngörülüyor.

MÜLTECİ KABUL ÜST SINIRI 50 BİNE İNİYOR

Terör tehdidi olduğu düşünülen tüm ülkelere katı güvenlik prosedürleri getiren bir vize programı öngören taslakta, önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 110 bin olan yıllık mülteci kabul üst sınırının ise 50 bine indirildiği dikkati çekiyor.