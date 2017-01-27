Trump, Meksika Duvarı İçin İthal Ürünlere Vergi Koyacak

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesi yönündeki kararnameyi imzaladı. Yeni başkan dev duvarın maliyetini Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 20 vergi koyarak karşılamayı planlıyor. Plan, avokado ve taco gibi Meksika ürünlerini tüketen Amerikan vatandaşlarında endişe yarattı.

''PARASINI ÖDEMEYECEKSEN WASHINGTON'A GELME''

Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump ve Meksika Devleti Başkanı arasında, sınıra inşaa edilecek duvar üzerinden yaşanan gerilim sürüyor. Polemiğin unsurlarından biri duvarın maliyetini kimin karşılayacağına ilişkindi. Trump, ''Meksika ödeyecek'' dedikçe, Meksika ''hayır ''dedi. Trump'da, Meksika Devlet Başkanı'na "Parasını ödemeyeceksen Washington'a gelme" dediği gibi, o parayı Meksika'dan başka şekilde almanın yolunu buldu. Washington, Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 20 vergi getirecek.

ÜRÜNLER VERGİYLE PAHALILAŞACAK

Ancak vergi planı avokado ve taco gibi çok tüketilen Meksika ürünlerini de vurabilir. Tabii onları tüketenleri de. Çünkü Meksika'dan gelen ürünler bu vergiyle pahalılaşacak. Sosyal medyada da tepki çığ gibi. Amerika'nın avokado ihtiyacının yüzde 80'ini Meksika'dan karşıladığını hatırlatan bir kullanıcının yaptığı esprili paylaşım durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. "Orta sınıf Amerikalılar son avkodalarınızın keyfini çıkarın"