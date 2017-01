Trump, Kendi Sosyal Medya Hesabını Kullanmayı Planlıyor"

NEW ABD Başkanlığını cuma günü devralacak Donald Trump'ın, başkanlığın resmi Twitter hesabı yerine kendi hesabını kullanmaya devam etmeyi planladığı kaydedildi.



NBC televizyonun Trump'ı takip eden muhabiri Kelly O'Donnell, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Trump'ın geçiş ekibinden kaynaklar, Donald Trump'ın başkanlığı devralmasının ardından da "@potus" hesabına geçmeyeceği ve kendi "@realDonaldTrump" hesabını kullanmayı sürdürmeyi planladığını söylediler." ifadesini kullandı.



Başkanlığa oturmaya hazırlanan Trump'ın, Twitter'dan yaptığı açıklamalar, ABD ve dünya gündemini belirliyor.



Donald Trump'ın başkanlık döneminde uygulamayı planladığı politikalara ilişkin açıklamlarının yanı sıra politikacılar ve gazetecilerle polemiklere girdiği @realDonaldTrump hesabının 20 milyonun üstünde takipçisi var.



Mart 2009'da bu hesabı kullanmaya başlayan Trump'ın bugüne kadar 34 binden fazla tweet attığı görülüyor.



Başkan Barack Obama ise ABD Başkanlığı için 2013 yılında açılan resmi Twitter hesabını (@potus) kullanıyor. Bu hesabın ismi "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı" (President of the United States) ifadesinin kısaltmasından geliyor.



Dolayısıyla Obama başkanlık görevinden ayrılınca 13 buçuk milyon takipçisi olan bu hesabı da bırakacak.



Beyaz Saray'dan konuya ilişkin ekim ayında yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta "@potus" hesabındaki tüm tweetlerin kaldırılarak ulusal arşive aktarılacağı, hesabın da yeni başkana boş olarak devredileceği duyurulmuştu.