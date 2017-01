Trump Karşıtları Washington ve New York Sokaklarında

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington sadece kutlamalara sahne olmadı. Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın yemin töreni öncesi binlerce gösterici sokakları doldurdu.



"Faşist bir Amerika'yı reddediyoruz" şeklinde sloganlar atan göstericilere polis müdahalede bulundu. Fakat yaşanan arbedede yaralanan olmadı. Öte yandan Donald Trump ve eşi onuruna verilen ilk balo da göstericilerin hedefindeydi. Hillary Clinton'ın konuşmasına atıfta bulunan protestocular baloya "içler acısı" adını taktı.



.mollyhaigh on #Periscope: #nodapl protest outside #trump galai https: //t.co/VSvTcJG9RB— susankuntz (suekuntz) 20 janvier 2017



New York sokakları da Cumhuriyetçi seçilmiş Başkan'a karşı tepkisini gösterenlerle doldu. Trump karşıtlarına ünlülerden de destek geldi. Film ve belgesel yapımcısı Micheal Moore Trump'a ateş püskürdü:



"Biraz acı, biraz rahatsızlık ama bu adamı durdurmak için bizim tarafımızdan çok miktarda çaba gerekli. Dört yıl burada kalmayacak."



LIVE: Anti-Trump Protest – Michael Moore, Alec Baldwin, Robert DeNirohttps: //t.co/m1G3Z7LgJA#theRESiSTance #DISRUPTJ20 #NYC #Rally #Fdt— JR Wahrhaftig (@Wahrhaftig) 20 janvier 2017



Trump Tower önündeki gösterilere destek verenler arasında televizyonda seçilmiş başkanın taklidini yapan oyuncu Alec Baldwin ile dünyaca ünlü şarkıcı Cher de vardı.



Alec Baldwin mocks President-elect Donald Trump during a protest rally in New York pic.twitter.com/SNwV9Fi1dE— ITV News (@itvnews) 20 janvier 2017



