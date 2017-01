Trump Karşıtı 'Kadın Yürüyüşü' Eylemlerine Avrupa Başkentleri de Destek Verdi

Amerikan Başkanı Donald Trump'ı protesto etmek için düzenlenen "Kadın Yürüyüşü" adlı eylemlere dünyanın dört bir yanında on binlerce kişi katıldı.



Avrupa başkentlerinde düzenlenen yürüyüşlerde kadın düşmanlığı, ırkçılık, homofobi ve dini hoşgörüsüzlük protesto edildi.



İngiltere'nin başkenti Londra'daki yürüyüşe katılan eylemciler Trump'ı ırkçılığı normalleştirmeye çalışmakla suçladı:



"Trump'ın politika olarak öne çıkardığı nefreti ve bölünmeyi protesto etmek için yürüyoruz. Ayrıca bu ülkede yükselişe geçen yabancı düşmanlığına karşı yürüyoruz. Irkçılığın normalleşmesini, kadın düşmanlığını ve cinsiyet ayrımcılığını protesto ediyoruz."



"grab him by the toupee"- this woman's message to Donald Trump from the Women's March On London pic.twitter.com/djgthFxi4O— Siobhan Fenton (@SiobhanFenton) 21 Ocak 2017



Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlen yürüyüşün adresi ABD Büyükelçiliği'nin önüydü. Eylemciler temel hak ve özgürlükler için birlikte hareket etme mesajı verdi.



People starting to gather in front of the US embassy in Berlin, Germany



(Pic via Hannibal Hanschke/Reuters) #WomensMarchOnWashington pic.twitter.com/I7enM82O4i— Paperclip-News (@aerdt) 21 Ocak 2017



"Birçok hakkımızın elimizden alınmasından endişe ediyorum. Demokrasi ve ülkem için korkuyorum. Fakat aynı zamanda umudumu koruyorum. Çünkü çok sayıda insanın Trump'a karşı birlikte hareket ettiğini görüyorum."



Paris'te bir araya gelen Fransız eylemciler ise "ırkçılık ve nefretin sadece ABD'nin sorunu olmadığını" belirtti.



Woman's march in Paris #love #dumpTrump #lgbtq the future is female allyhills pic.twitter.com/0ERAP2bAJ3— Madison PVP (clairemvigot) 21 Ocak 2017



Kamuoyu yoklamalarına göre Avrupalıların yüzde 82'si Trump'ı "saldırgan", yüzde 75'i "ırkçı", yüzde 72'si "tehlikeli" buluyor.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: başkentleri Avrupa karşıtı Yürüyüşü destek Donald Trump eylemlerine Gösteri verdi Kadın Trump Gepost: 21 januari 2017