- Protesto gösterisinden detaylar
SAN FRANCİSCO - ABD'nin California eyaleti San Francisco şehrinde Answer Coalition isimli protesto grubu, belediye ve Birleşmiş Milletler Binası önünde toplanarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevini devralması dolayısıyla protesto gösterisi düzenledi.
Trump Karşıtı Gösteriler - San
- Protesto gösterisinden detaylar SAN FRANCİSCO - ABD'nin California eyaleti San Francisco şehrinde Answer Coalition isimli protesto grubu, belediye ve Birleşmiş Milletler Binası önünde toplanarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevini devralması dolayısıyla protesto gösterisi düzenledi.
- Protesto gösterisinden detaylar
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