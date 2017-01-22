Trump Karşıtı Gösteriler - 'Kadın Yürüyüşü' - Washıngton

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevini devralmasından sonra başlayan protestolar, başkent sokaklarında sabah erken saatlerde başlayan "Kadın yürüyüşü" ile devam ediyor.



Birçok eyaletten başkent Washington'a gelen 10 binlerce protestocu, Kongre binasının etrafında toplandı. Programın organizatörlerinden Gloria Steinem, burada yaptığı konuşmada, Trump'ın başkanlık kampanyasında ülkedeki azınlıklar ve kadınların hedef alındığını belirtti.



Steinem, Trump'ın Müslümanları kayıt altına almaya başlaması durumunda kendisi dahil birçok kadının kendilerini kayıtlara "Müslüman" olarak geçireceklerini söyledi.



Daha sonra ise protestocular, polis kontrolü altında Beyaz Saray'a doğru yürüyüşe geçti.



Protestocuların ellerinde "Trump, Rusya'yı tekrar büyük yapacak", "Kadın haklarına saygı duy Trump", "Ben O'nu (Hillary) destekliyorum", "Ben kadınım, ben adaletim" yazılı pankartlar taşıdıkları görüldü.



Yarayaşan Beyaz Saray'ın önünde tamamlanması planlıyor.



Washington'daki kadın yürüyüşüne ABD'nin farklı şehirlerinden de destek geliyor. ABD'de özellike New York, Chicago, Los Angeles ve Boston gibi şehirlerde binlerce protestocu sokaklarda Trump yönetiminin seçimlerde dile getirdiği politikaları protesto ediyor.



ABD'de Trump karşıtı gösterilerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.