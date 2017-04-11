ABD Başkanı Donald Trump, Karadağ'ın NATO'ya üyelik protokolünü imzaladı.



Karadağ medyası, Donald Trump'ın imzasıyla birlikte ülkenin NATO üyeliğine ilişkin olarak ABD'deki onay sürecinin tamamlandığını yazdı. Adriyatik sahilindeki 620 Bin nüfuslu küçük Balkan ülkesinin NATO üyeliği, kısa bir süre önce ABD Senatosu tarafından onaylanmıştı. ABD'nin onayının ardından İspanya ve Hollanda'nın da Karadağ'a yeşil ışık yakmaları ile birlikte Karadağ ittifakın 29. üyesi olacak. Karadağ'daki Rus yanlıları ve Sırp muhaliflerin karşı çıktığı NATO üyeliği sonrasında ülkede protesto hareketleri görülebileceğinden endişe ediliyor.



(İbrahim Aydoğan/İHA)