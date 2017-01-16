Trump'ın Yeni Hedefi Bmw, Daimler ve Volkswagen





Donald Trump, otomobil şirketlerini Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim yapmaları yönünde, gümrük vergisi kozunu kullanarak tehdit etmeye devam ediyor.



Trump'ın hedefinde son olarak Alman otomobil üreticileri BMW, Daimler ve Volkswagen vardı.



Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri dışında ürettikleri otomobillerin, ancak yüzde 35 gümrük vergisine tabi olarak Amerika pazarına girebileceğini açıklamasının ardından bu 3 şirketin hisseleri ortalama yüzde 2 oranında değer kaybetti.



Carsten Brzeski, Ing Diba Bank: "Trump'ın yaklaşımının gerçekten de ciddi olduğunu düşünürsek, bu, serbest ticaretin sonu demektir. Ticaret savaşlarının, korumacı bir yaklaşımın başlaması demektir. Umarım bu politikalar, sonunda, şu anda işaretlerini gördüğümüz kadar yıkıcı etkilerde bulunmaz."



BMW, Daimler ve Volkswagen'in Meksika'da Amerika Birleşik Devletleri pazarında sattıkları otomobillerini de ürettikleri fabrikaları bulunuyor.



Donald Trump'ın Amerika Birleik Devletleri dışında üretim yapan yerli ve yabancı otomobil üreticilerini, gümrük tarifeleri konusunda sürekli uyarmasının ardından, geçtiğimiz haftalarda Ford, Fiat ve Toyota Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yatırım kararları açıklamışlardı.



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Tags: yeni Volkswagen Donald Trump Araba BMW Vergiler hedefi Trumpın Almanya Daimler Gepost: 16 januari 2017