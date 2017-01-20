Trump'ın Yemin Töreninde Bush'un Memnuniyetsizliği Yüzünden Aktı

Görevini 2009 yılında görevini Barack Obama'ya devreden ABD'nin 43'üncü Başkanı Geroge W. Bush, 8 yıl sonra Beyaz Saray'da görüntülendi.

MEMNUNİYETSİZLİĞİ OBJEKTİFLERE YANSIDI

Donald Trump'ın görevi başkanlık görevini Barack Obama'dan devralacağı törene eşiyle birlikte katılan Cumhuriyetçi eski Başkan George W. Bush'un törende yüzünün düşük olduğu ve memnuniyetsiz bir ifadeyle etrafına bakması obejktiflere yansı.

TRUMP'A MUHALEFETİYLE BİLİNİYOR

Bush'un ikinci halefi Trump'a sıcak bakmadığı ve parti içinde Trump aleyhine oluşan muhalefeti desteklediği biliniyor.