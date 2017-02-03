Trump'ın Yasağını İlk Delen Kişi!



ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen hafta imzalanan ve 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan kararnamenin ardından Los Angeles Havalimanı’nından (LAX) Amerika’ya girişi engellenerek ülkesine geri gönderilen İran’lı Ali Vayeghan, mahkeme kararıyla Los Angeles’a geri döndü.



Federal hakimin, Trump’ın kararını bozmasının ardından mahkeme kararıyla geçtiğimiz Pazar günü Amerika’ya girişine bir engel olmadığına hükmedilen Ali Vayeghan, kararnameye rağmen ülkeye giriş yapan ilk kişi oldu.



Perşembe günü öğle saatlerinde uçağı LAX Havalimanı’na iniş yapan Vayeghan, havalimanında Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti başta olmak üzere, yakınları, avukatlar ve aktivistlerden oluşan kalabalık bir grup tarafından alkışlar ve sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.