Trump'ın Vize Yasağına Karşı Çıkan Bakanın Yerine Başkası Atandı





Amerika Birleşik Devletleri'nde Adalet Bakanlığı'nı vekaleten yürüten Sally Yates, Donald Trump'ın vize yasaklarını hukuki bulmadığı yönündeki açıklamasından sonra görevden alındı. Yerine ise Trump'ın göç politikalarını desteklediğini açıklayan Savcı Dana Boente atandı. Obama yönetimi döneminde göreve gelen Boente, bakanlıkta görevli savcılara kararnameyi savunmaları talimatı verdi.



Bu sırada Yates'e Demokrat Partili Senatör Richard Blumenthal'den destek geldi:



Blumenthal yaptığı açıklamada, "Bu emirlerin savunulamayacağını söyleyerek, Adalet Bakanlığı'nın en yüksek geleneğine bağlı kalıp, ahlaki ve hukuki ilkelere dayanan bir tavır sergileyen Sally Yates'i selamlıyorum" dedi.



Yates, yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına yönelik yasakların hukukiliği konusunda ikna olmadığını ve bakanlık avukatlarının mahkemelerde kararı savunmamasını istemişti.



Öte yandan Trump'ın vize yasağını protesto eden on binlerce kişi Washington başta olmak üzere birçok kentte sokağa indi. Ohio'daki gösterilerde polis protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.



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