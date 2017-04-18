Trump'ın Vergi Reformu Ertelenebilir
ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Trump'ın vergi reformunun Ağustos ayından önce Kongre'den geçmesini beklemediğini söyledi.
ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Trump'ın vergi reformunun Ağustos ayından önce Kongre'den geçmesini beklemediğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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