Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yaptırımların Açıklandığı Gün Rusya Büyükelçisiyle Görüşmüş





Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni Başkan Donald Trump'ın Rusya ile yakın ilişkileri olduğuna dair iddialar gündemdeki yerini koruyor.



Rus diplomatların sınır dışı edilme kararının açıklandığı gün Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in Rusya'nın Washington büyükelçisiyle birçok kez telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.



Trump'ın sözcüsü, söz konusu konuşmanın 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleşecek telefon görüşmesini ayarlamak için yapıldığını duyurdu.



Trump ile çok yakın ilişki içinde olduklarına dair iddiaları reddeden Moskova yönetimi ise ilişkilerin pragmatik bir çerçevede şekilleneceğini belirtiyor



Birleşik Rusya Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Sergey Zheleznyak:



"İlişkilerimizin son derece pragmatik olmasını bekliyoruz. Bunun için aramızda sevgi ya da kusursuz bir anlaşma olması gerekmiyor. Halihazırda birçok konuda farklı çıkarlarımız var. En kötü senaryo Trump'ın faaliyetlerini akim bırakmaya çalışmak olur. Üstelik bu sadece ABD için değil, birçok ülke için felaket olur."



Rus bilgisayar korsanlarının Amerikan seçimlerini hedef aldığına dair suçlamaların ardından Başkan Barack Obama 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti.



Amerikan istihbaratı, Rus bilgisayar korsanlarının Demokrat Parti'ye ait gizli belgeleri sızdırarak Trump'ın lehinde seçime etki etmeye çalıştıkları görüşünde.



Trump ise, rakibi Hillary Clinton'ı hedef alan siber saldırıların seçim zaferinde etkili olmadığını savunuyor.



Galina Polonskaya, Euronews:



"Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın değişmesi için geri sayım devam ederken Rusya Trump'ın ekibini nasıl kurduğunu dikkatli bir şekilde izliyor. Yeni siyasi oyun kurucuların açıklamaları not edildi. Moskova sorunların çözülmesi için Trump'a zaman vermeye hazır. Zira Moskova'da hiç kimse bu yeni doğan siyasi figürün süper yetenekleri olduğunu düşünmüyor."



Auteur: euronews-tr



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