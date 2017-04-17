Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mcmaster Pakistan'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ziyaret gerçekleştirdi.



ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün Afganistan'da temaslarda bulunan McMaster, bugün İslamabad'da Başbakan Navaz Şerif ve bazı üst düzey yetkililer ile görüştü.



McMaster'ın İslamabad temaslarında ülkenin ekonomik ve demokratik anlamdaki gelişmesini takdirle karşıladığına değinilen açıklamada ayrıca görüşmelerde terörizmin her şekli ile mücadelenin öneminin vurgulandığı belirtildi.