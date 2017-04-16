Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mcmaster Afganistan'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.



McMaster ve beraberindeki heyet, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile Başkanlık Sarayı'nda görüştü.



Gani, görüşmede, ABD'nin Afganistan'a yardımlarından dolayı teşekkür ederek teröre karşı verdikleri mücadelede Afganistan'da hayatını kaybeden ABD'li askerlere minnettar olduklarını belirtti.



Terörün dünya için büyük tehdit oluşturduğunu ifade eden Gani, gelecek nesiller için terörle mücadele konusunda ciddi önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.



Başkan Gani, Afgan hükümetinin yolsuzlukla mücadelede önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.



McMaster da terörün dünya için ortak tehdit olduğunu vurgulayarak, bununla mücadele için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini aktardı.



Bundan sonra Afganistan'da teröristlerin güvende olacağı bir mekanın kalmayacağını dile getiren McMaster, ABD'nin Afganistan'a yardımlarının devam edeceğini bildirdi.