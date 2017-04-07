Trump'ın Suriye Hamlesi Dünyayı Böldü: Destekleyen de Var, Karşı Çıkan da

ABD'nin Suriye'de Esad rejimine ait hava üssünü vurmasının ardından dünyadan tepkiler de ardı ardına geliyor. Bazı ülkeler ABD'nin hamlesini desteklerken bazı ülkelerde Suriye'nin yanında saf tutuyor.

ABD'Yİ DESTEKLEYEN ÜLKELER: ARALARINDA TÜRKİYE DE VAR

Saldırının ardından Türkiye, ABD operasyonunu destekleyen ülkeler arasında yer aldı. Ankara'dan yapılan açıklamalarda saldırı 'olumlu' karşılanırken güvenli bölge oluşturulması konusunda uyarılar da yapıldı.

İNGİLTERE VE SUUDİ ARABİSTAN

ABD'ye operasyonun ardından ilk destekler ise İngiltere ve Suudi Arabistan'dan geldi. İki ülke de saldırıyı olumlu karşıladıklarını duyurdular.

İSRAİL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de rejime ait bir hava üssünü vurma kararına "tam destek" verdiklerini bildirdi.

Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump kimyasal silahların kullanılması ve yayılmasını tolere etmeyeceği yönünde hem söz hem eylem olarak güçlü ve net bir mesaj gönderdi. İsrail, Başkan Trump'ın bu kararına tam destek vermekte ve Esed rejiminin korkunç eylemlerine karşı verilen bu kararlılık mesajının sadece Şam'da değil, aynı zamanda Tahran'da, (Kuzey Kore'nin başkenti) Pyongyang'da ve diğer yerlerde de yankılanmasını ümit etmektedir." ifadelerini kullandı.

ALMANYA VE FRANSA

Saldırının ardından Alman ve Fransız liderler de Esad'ı suçlayarak ABD'nin operasyonuna destek verdiler.

ABD'NİN SALDIRISINI DESTEKLEMEYEN ÜLKELER: RUSYA EN BAŞTA

ABD'nin gece yarısı gerçekleştirdiği ilk önce Rusya çok sert bir dille eleştirdi. Rusya'dan art arda yapılan açıklamalarla ilişkilerin geri dönülemez bir noktaya sürüklendiği vurgulanırken hava anlaşması da donduruldu. Rusya'nın bu hamlesi ABD'ye yönelik bir tehdit olarak algılandı.

Rus diplomatlar ABD'nin saldırısını "2003'teki Irak operasyonuna" benzeterek ABD'yi bahane üretmekle suçladılar ve Şam rejiminde kimyasal silah olmadığını savundular.

İRAN

İran, Suriye krizinin en başından beri Esad rejiminin yanında yer almayı sürdürüyor. ABD'nin saldırısından sonra da İran aynı tutumunu sürdürerek ABD'yi kınadı ve Esad'ın yanında mevzilendi.

ÇİN

Çin ise ABD'nin Suriye'yi vurmasının ardından ilk açıklamasında sürece tepki gösterdi. Söz konusu mesajda, "Suriye'deki durumu daha da zorlaştırmayın" ifadeleri yer buldu.