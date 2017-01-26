Trump'ın "Suriye'de Güvenli Bölgeler Oluşturulsun" Talimatı Vereceği İddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, imzalayacağı bir kararname ile "Suriye'de halkın korunması için güvenli bölgeler oluşturulması" talimatı vereceği iddia edildi.



Amerikan medyasında yer alan ve açık kaynaklarda görülebilen imzasız bir başkanlık kararname taslağında, "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması" maddesi yer aldı.



"Yabancıların Terörist Saldırılarından Ülkeyi Korumak" başlıklı taslağın altıncı maddesinde "Suriye halkının korunması için güvenli bölgeler oluşturulması" öneriliyor.



Taslak metinde ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının, Suriye'de ve komşu ülkelerde güvenli bölgeler oluşturulması için 3 ay içinde taslak bir plan hazırlaması öngörülüyor.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan bir Pentagon yetkilisi ise konuya temkinli yaklaşarak "söz konusu taslağı teyit edemeyeceklerini" ve "henüz kendilerine iletilmiş bir kararın olmadığını" söyledi.