Trump'ın Sınırı Kapatma Kararı AB Vatandaşlarını Etkilemeyecek'





Avrupa milletvekillerine seslenen Avrupa Birliği dışilişkiler yüksek temsilcisi Federica Mogherini Trump'ın sınırı 7 Müslüman ülke vatandaşlarına kapatmasına yönelik endişelerini dile getirdi:



"Amerika Birleşik Devletleri Devlet Departmanı söz konusu 7 ülke ile bağlantılı çifte vatandaşlığa sahip olanlar dahil Avrupa Birliği vatandaşlarının seyahat yasağından etkilenmeyeceğini belirtti. Durumu memnuniyetle karşılıyoruz ancak bu karar ile ilgili düşüncelerimizi değiştirmiyor."



Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Guy Verhofstadt Avrupa Birliği'nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi:



"Bir yanda Avrupa'ya meydan okumak isteyen otokrat Putin var. Diğer yanda popülist fikirleri savunan Trump var. Her ikisi de bizi bölmek istiyor. Bunun yanı sıra terör ile mücadele ediyoruz. Avrupa Birliği'ni içeriden yıkmaya çalışanlar var. Birleştirici bir şeyler yapmalı."



Avrupa Birliği'ne şüphe ile yaklaşan Avrupa milletvekili Nigel Farage Avrupa Birliği'ni bir kez daha eleştirdi:



"Her yerde Trump karşıtı konuşmalar yapılıyor. Böylece temel anlamda Amerika karşıtı Avrupa Birliği projesinin gerçek yüzünü görmüş oluyoruz."



Avrupalı liderler önümüzdeki günlerde Malta'da Avrupa Birliği'nin geleceğini masaya yatıracak. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk liderlere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.



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