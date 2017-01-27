Trump'ın Seçim Kampanyasında Hedef Olan Ford Zarar Açıkladı





Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük otomobil üreticilerinden Ford Motor Co, 2016 yılının son çeyreğinde 783 milyon dolar zarar etti.



Ford'dan yapılan açıklamaya göre şirketin, Meksika'da 1.6 milyar dolar yatırımla açmayı planladığı otomobil fabrikasını iptal etmesinden kaynaklanan ek maliyetler ile emeklilik sistemi harcamaları bu zararda etkili oldu.



Otomobil üreticilerini tehdit eden Trump, Fiat'ın ABD'de yatırım kararı için: "Oluyor" https: //t.co/Owzo9kcMSE pic.twitter.com/eYtHmgoQst— euronews Türkçe (@euronews_tr) 9 January 2017



Açıklamada şirketin, ortaya çıkan mali tablo yüzünden 2017 yılına ilişkin kar tahminini aşağı çektiği de belirtildi.



Trump Beyaz Saray'da General Motors, Ford ve Fiat Chrysler yöneticileriyle buluştu https: //t.co/CVf4IjJeVI pic.twitter.com/5o8TY6fTWo— euronews Türkçe (@euronews_tr) 24 January 2017



Focus modelinin üretimini Michigan'dan Meksika'ya taşıyan Ford, bu yüzden Donald Trump'ın seçim kampanyasının hedeflerinden biri haline gelmişti.



Ford, bu ayın başında Focus modelini Meksika'da üretmeyi sürdüreceğini ancak Meksika'daki yatırım planını iptal ederek Michigan'da yeni üretim tesisi açacağını açıklamıştı.



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Tags: zarar açıkladı euronews kampanyasında olan Ford hedef seçim news Trumpın Gepost: 26 januari 2017