Trump'ın Müslümanlara Yasak Kararı Hava Yolu Şirketlerinin Hisselerini de Vurdu





Donald Trump'ın müslümanların ve göçmenlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne girişini kısıtlayan tartışmalı kararnamesi hava yolu şirketlerinin hisselerinin gerilemesine yol açtı, küresel piyasalarda sektörlerin geneline yönelen kayıplar görüldü.



Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli hava yolu şirketlerinden, Air France yüzde 3, Amerikan Airlines yüzde 6, Delta yüzde 4'e yakın ve British Airways'in partneri International Airlines Group (IAG) ise yüzde 2 değer kaybetti.



İstanbul Borsası'nda, hisse senetleri günün en çok işlem gören şirketlerinden Türk Hava Yolları yüzde 5'e yakın değer kazandı.



Atakan Şahin, Borsa aracısı, ICF Bank: "Belirsizlik yüzünden hava yolu şirketleri hisseleri zayıfladı. Temel olarak piyasaların genel eğilimi de bu yönde. Bu hafta sonu gördük ki bu şirketler bile bu yeni kararnameye karşı nasıl tavır alacaklarını bilmiyorlar. Kötü bir işaret oldu ve hisseler üzerinde baskı yarattı."



New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören Dow Jones Endüstriyel Ortalama Endeksi, açılışta 130 puan kayıpla uzun zaman sonra aşmış olduğu 20 bin puan barajının yeniden altına düştü.



Amerika Birleşik Devletleri'nde S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksleri de güne düşüşle başladılar ve kayıplar sektörlerin tamamında izlendi.



Avrupa'da Frankfurt, Paris ve Madrid borsaları yüzde 1'in üzerinde, Milano Borsası yüzde 3'e yakın değer kaybetti. İstanbul Borsası BIST 100 endeksi ise yüzde 2.8 değer kazandı ve günü son 9 ayın en yükseği olmak üzere 86.237 puandan tamamladı.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Avrupa piyasaları hisselerini Dünya borsaları Almanya müslümanlara hava Borsa işlemleri Donald Trump yolu kararı vurdu şirketlerinin Trumpın yasak Frankfurt Gepost: 30 januari 2017