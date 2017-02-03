Trump'ın Muhtemel AB Elçisi Brüksel'de İstenmiyor

Avrupa Parlamentosundaki (AP) büyük grupların liderleri, AB Konseyi ve AB Komisyonu başkanlarına mektup göndererek, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB elçisi adayı Ted Malloch'a "kötü niyetli tavrından dolayı" akreditasyon verilmemesini istedi.



AP'deki en büyük siyasi gruba sahip Avrupa Halk Partisi (Hristiyan Demokratlar - EPP) Başkanı Manfred Weber ile Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Başkanı Guy Verhofstadt, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'e ortak bir mektup gönderdi.



Trump'ın AB elçisi adayı olduğu belirtilen Ted Malloch'un son haftalarda "AB'yi karalayan" açıklamalar yapığı kaydedilen mektupta, "Bu açıklamalarda, müstakbel aday 'Sovyetler Birliği'ni yıktığı gibi AB'yi ehlileştirmek' amacını, AB'nin yıkılmasını açıkça desteklediğini ve aylar içinde ortak para birimimizin ortadan kalkması üzerine açıkça bahse girdiğini ifade etti." ifadesi yer aldı.



"Şok edici derecedeki kötü niyetini ortaya koydu"



Bu ifadelerin, Malloch'un AB'yi tanımlayan değerler konusundaki "şok edici derecedeki kötü niyetini" ortaya koyduğu belirtilerek, resmen elçi olarak atanması durumunda, bu tür açıklamaların transatlantik ilişkilere ciddi ölçüde zarar verme potansiyeli bulunduğu savunuldu.



Mektubun sonunda, "Amaçlarını AB'yi akamete uğratmak ve yok etmek olarak görenlerin, resmi temsilci olarak AB'ye akredite edilmemesi gerektiğine kuvvetle inanıyoruz. AP'deki siyasi gruplarımız adına, ABD'nin AB Büyükelçisi olarak önerilmesi durumunda Malloch'un güven mektubunu kabul etmemenizi rica ederiz." ifadesi kullanıldı.



"İstenmeyen adam ilan edin"



Aynı amaçla başka bir mektup da, Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) Grubu Başkanı Gianni Pittella tarafından gönderildi. Pittella'nın mektubunda ise, "Biz kesinlikle, bu kabul edilemez tavrı göz ardı etmenin, ABD yönetimi ile gelecekteki ilişkilerimizi baltalayacağına ve Avrupa'daki popülizm ve AB'ye şüpheyle bakmanın yaygınlaşmasına katkıda bulunabileceğine inanıyoruz. "Dolayısıyla Malloch, resmi temsilcisi olarak kabul edilmemeli ve istenmeyen adam ilan edilmelidir." ifadelerine yer verildi.



Tusk, Trump'ı tehdit olarak niteledi



AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da, İngiltere hariç diğer üye ülkelerin liderlerine gönderdiği mektupta, Trump'ı dış tehditler arasında saymıştı.



"Belki, biraz ehlileşmeye ihtiyacı olan başka bir birlik vardır"



ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi olacağı iddia edilen Malloch, BBC'ye verdiği röportajında, avro para biriminin ciddi problemleri olduğuna dikkati çekerek, "Bence (avro) sadece vefat etmekle kalmıyor, avronun gerçek sorunları da bulunuyor. Avro, önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde çökebilir. Ben olsam 2017 yılında avroyu açığa satardım." demişti.



Malloch, başka bir açıklamasında da, "Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına yardımcı olduğum bir diplomatik görevim vardı. Belki, biraz ehlileşmeye ihtiyacı olan başka bir birlik vardır." ifadesini kullanmıştı.