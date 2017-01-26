Trump'ın Meksika Sınıra Duvar İstemesi Tamimiyle Sembolik

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası döneminde ABD-Meksika sınırında yapmaya söz verdiği duvar için bir kararname imzaladı. Ancak, duvar tamamen sadece basit bir nedenle inşa edilmeyebilir.



Ancak Çarşamba günü Trump tarafından duvar inşası için bir başkanlık direktifine rağmen, yakında veya her hangi bir zamanda Meksika sınırında fiziki ve sürekli bir duvarı inşası olası gözükmüyor.



Cornell Üniversitesi göçmenlik yasası profesörü Steve Yale-Loehr konuyla ilgili olarak kararnamenin büyük ölçüde sembolik olduğunu söyledi ve uzmanların 3200 kilometrelik bir duvarın tahmini 15 ile 25 milyar dolar tutacağını hesapladıklarını, bu miktarın ise çok fazla olduğunu, bunu Trump'ın meclise sormadan kendinin yapabileceğini sözlerine ekledi.



Forham Üniversitesi'nde göçmenlik yasasında uzmanlaşmış olan Jennifer Gordon bunun sembolik bir hareket olduğunu söyleyerek Trump'ın duvar inşası için para tahsis etme yetkisine sahip olmadığını ve bunun için meclise ihtiyacı olduğunu söyledi. - WASHINGTON