Trump'ın Korumasının Kolu Tartışma Yarattı

Yeni yönetim, Obama ile Trump'ın yemin törenlerini karşılaştıran fotoğrafların medyada yer alması üzerine peş peşe 'skandal' açıklamalar yaparken, şimdi de internet dünyası törene ilişkin ilginç bir komplo teorisini diline dolamış durumda. Bugün Türk medyasında da kullanılan bir haber, 20 Ocak'taki törende Trump'ı koruyan bir gizli servis ajanının kolunun 'sahte' olduğunu öne sürüyor. Peki gerçek ne? Korumanın kolu 'sahte' mi? İşte gerçek...