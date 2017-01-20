Trump'ın Konuşmasıyla New York Borsası Düştü

NEW ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, ABD Kongresindeki törende yemin ederek yaptığı ilk resmi konuşmanın ardından New York borsasında kayıplar görüldü.



Dow Jones Sanayi Endeksi 70 puan kaybederek 19.761,58 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 9 puan düşüşle 2.265,30 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 23 puan azalarak 5.543,10 puana kadar geriledi. Ancak, güne kazançlarla başlayan endekslerdeki pozitif seyir devam etti.



Trump'ın konuşmasının ardından Amerikan doları diğer para birimlerine karşı da değer kaybetti.



Dolar/TL paritesi yüzde 1,4 düşüşle 3,7723 seviyesine, dolar/avro paritesi 0,9354 - 0,9370 bandına, dolar/sterlin paritesi 0,8099 - 0,8112 aralığına kadar geriledi.



Amerikan dolarındaki düşüşün ardından petrol fiyatlarında sınırlı yükseliş görüldü. ABD'de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 53,44 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 55,56 dolara kadar yükseldi.



Uzmanlar, Trump'ın bugünkü konuşmasında ekonomi alanında yapmayı vadettiği planlar hakkında yeni bir bilgi vermemesinin piyasalarda hayal kırıklığı yarattığına dikkati çekerek, Trump'ın "korumacı" olarak algılanan ticaret açıklamalarının da yatırımcılarda tedirginlik yarattığını vurguladı.



Seçim kampanyası sırasında ABD'nin en büyük üç ticaret ortağından ikisi olan Meksika ve Çin'den ithal edilen mallara sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 45 gümrük vergisi uygulamayı vadeden Trump, bugünkü konuşmasında da "Sınırlarımızı, bizim ürünlerimizi üreten, şirketlerimizi çalan ve istihdamımıza zarar veren diğer ülkelerin yağmalamalarından korumalıyız." ifadesini kullandı.